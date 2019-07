Des produits du village de la soie de Hoi An, dans la province centrale de Quang Nam. Photo : internet

Quang Nam (VNA)- Le 5e festival de la soie et de la brocatelle du Vietnam et du monde aura lieu du 7 au 9 août au village de la soie de Hoi An, dans la province centrale de Quang Nam.

Organisé conjointement par le Comité populaire municipal de Hoi An et la compagnie par actions de la soie Quang Nam, ce festival réunira 8 pays et des dizaines de villages de métier de tissage de soie et de brocatelle du pays, qui présenteront des techniques traditionnelles de tissage et de teinture, grâce à la présence de 80 artisans.

L’événement vise à honorer le métier de tissage de la soie traditionnelle, nouer des échanges pour trouver des débouchés pour les soieries du Vietnam et présenter des établissements vietnamiens de fabrication de la soie.

Depuis 2015, le village de la soie de Hoi An représente le Vietnam au sein de l'Alliance asiatique de la soie en tant qu'un de ses sept membres fondateurs. En plus, ce village est aussi membre de l'Association internationale de la soie (AIS).

Le village de la soie, situé au 28, rue Nguyen Tat Thanh à Hoi An, est un centre de tissage et un musée vivant de ce métier plus que séculaire. Ce village a été élu troisième meilleure attraction de Hoi An par le site de voyage TripAdvisor en 2015.-VNA