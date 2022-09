Photo : internet

Hanoï (VNA)- La Semaine de la construction écologique Vietnam 2022, placée sous le thème «Promouvoir les bâtiments écologiques : vers l'objectif de concrétiser les engagements du Vietnam à la 26e Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26)", aura lieu à Ho Chi Minh-Ville les 13 et 14 octobre.

Organisée par le ministère de la Construction et le groupe IEC, la Semaine de la construction écologique Vietnam 2022 est un prestigieux forum ouvert qui promeut le dialogue et la coopération multidimensionnelle, réunissant plus de 1.200 décideurs politiques, délégués de haut niveau venus d'établissements responsables de projets, de consultation - conception, architectes et experts en conception, investisseurs et fournisseurs de matériaux de construction, d’équipements et de technologies.

L'événement comprendra une session plénière et trois sessions thématiques pour discuter des expériences en matière de planification, de développement de bâtiments écologiques et de construction urbaine durable, en vue de concrétiser les engagements du Vietnam pris à COP26.

Une exposition intitulée « Semaine de la construction écologique du Vietnam » rassemblera plus de 30 fournisseurs vietnamiens et étrangers de technologies du bâtiment, de matériaux de construction et de promoteurs immobiliers pionniers dans la tendance d'économie d'énergie, et de faibles émissions carbonées.-VNA