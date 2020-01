Hanoi, 15 novembre (VNA) - La Semaine culturelle et touristique de Bac Ninh - Hanoi 2020 aura lieu du 6 au 8 mars dans la capitale et la province de Bac Ninh avec de nombreuses activités spéciales.

Photo d'internet

A Bac Ninh, sont prévus le programme d'art "Retour à la région de Quan ho", un championnat international de volleyball féminin LienVietPostBank, une exposition sur le thème " Bac Ninh avec la dynastie des Ly", une exposition de livres, des spectacles de marionnettes sur l'eau de Dong Ngu, une exposition de photos, un festival du tourisme culinaire de Bac Ninh, des visites gratuites en bus, des activités de rue ...A Hanoi se tiendront le programme artistique "Esprit de Thang Long", l'exposition "Bac Ninh - destination de tourisme culturel, spirituel, festif, culinaire et artisanal", une exposition sur les estampes populaires de Dong Ho, des spectacles de marionnettes sur l'eau.Cet événement vise à marquer les 1010 ans de Thang Long - Hanoi, les 1046 ans de la naissance de Ly Cong Uan, les 90 ans de la fondation du Parti communiste du Vietnam et les 130 ans de la naissance du président Ho Chi Minh.Ces activités visent également à promouvoir l'image, la culture et les gens de Bac Ninh. - CPV/VNA