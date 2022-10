La 12e ASED, prévue le 13 octobre, sera présidée par le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation Nguyen Kim Son. Y assisteront, entre autres, les ministres de l'Education de l'ASEAN, des représentants du secrétariat de l'Organisation des ministres de l'Education de l'Asie du Sud-Est (SEAMEO) et le directeur du réseau universitaire de l'ASEAN (AUN).Les délégués discuteront de l'éducation, de la formation dans chaque pays et de partager leur expérience de la réouverture des écoles dans la période post-COVID-19. Ils examineront également la mise en œuvre des activités dans le cadre du plan de travail de l'ASEAN sur l'éducation pour 2021-2025.D'autres réunions connexes incluent la sixième réunion des ministres de l'Education de l'ASEAN trois (APT EMM) et la sixième réunion des ministres de l'Education au sommet de l'Asie de l'Est (EAS EMM).Toutes ces réunions devraient publier des Déclarations communes pour affirmer leur volonté de renforcer la coopération et les partenariats à tous les niveaux et avec toutes les parties prenantes concernées.L'APT EMM comprend les ministres de l'Education des dix États membres de l'ASEAN et trois partenaires de l'ASEAN - le Japon, la Chine et la République de Corée, tandis que l'EAS EMM comprend les ministres de l'Education de l'APT EMM et leurs cinq partenaires - les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie et l’Inde.En mars dernier, le Vietnam a succédé aux Philippines à la présidence de l'ASEAN Education pour 2022-2023. Il vise à renforcer la résilience des systèmes éducatifs en Asie du Sud-Est et au-delà dans le nouveau contexte.Le Vietnam a défini cinq domaines prioritaires au cours de son mandat, en se concentrant sur la prise en charge et la protection de la santé mentale des apprenants, l'amélioration de l'éducation sur la protection de l'environnement et le changement climatique, la garantie d'un accès équitable et de qualité à l'éducation pour les apprenants, en particulier les groupes défavorisés, la promotion d'une transformation numérique globale et la garantie la cybersécurité des apprenants et la promotion de l'innovation dans l'enseignement supérieur pour répondre aux besoins de développement.- VNA