Hanoi (VNA) - Placée sous le thème “Hai Phong, une destination à succès”, l’édition 2022 de la Fête des Flamboyants aura lieu en mai avec plus de 70 activités.

Photo : VNA

L’événement vise à célébrer les 67 ans de la libération de cette ville portuaire (le 13 mai 1955). Le point d’orgue sera un programme artistique qui aura lieu le 13 mai prochain. Parmi les autres activités à ne pas manquer: un tournoi de golf, des spectacles de marionnettes, un défilé d’ao dài réunissant les reines de beauté originaires de Hai Phong Le Fête des Flamboyants, organisée chaque année, propose une kyrielle d’activités touristiques et culturelles.Le Festival des flamboyants rouges contribue à promouvoir l'image de Hai Phong, surnommée "la ville des flamboyants rouges", à attirer des touristes vietnamiens et internationaux, à donner de nouvelles opportunités de développer des produits touristiques, ainsi qu’à accélérer la coopération en ce domaine. Il s’agit également d'une bonne occasion pour découvrir cette jolie et tranquille ville portuaire.Cette ville portuaire du Nord du Vietnam est la troisième agglomération du pays après Hô Chi Minh-Ville et Hanoi.L'été, les fleurs de flamboyants embrasent chaque rue. Ces fleurs sont considérées comme le symbole du caractère des habitants de Hai Phong, francs et dynamiques. - VNA