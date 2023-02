Bên Tre (VNA) – La province de Bên Tre (Sud) s’est fixée l’objectif de planter 171 hectares de forêts en 2023 et vise un taux de couverture forestière de2% en 2025, a déclaré Doan Van Danh, directeur du Département provincial de l’agriculture et du développement rural.

Photo d'illustration: VNA



Bên Tre compte actuellement plus de 7.833 hectares de forêts et de terres forestières. Les forêts sont principalement des mangroves qui jouent un rôle très important pour atténuer les impacts du changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer, tout en créant une biodiversité et des moyens de subsistance uniques pour les populations locales, a-t-il fait savoir.Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Minh Canh, a indiqué que Bên Tre renforce la gestion et le développement des forêts, en particulier les forêts de protection sur les terrains alluviaux pour prévenir et atténuer les dommages causés par le changement climatique et combiner le développement forestier avec l’aquaculture, le développement du tourisme et la protection de l’environnement écologique.Bê Tre met l’accent sur la protection, le développement et l’utilisation efficace et durable de la superficie forestière existante, le développement du taux de couverture forestière, contribuant à satisfaire les exigences environnementales pour le développement socio-économique, à réduire les catastrophes naturelles, à protéger la biodiversité et à améliorer la productivité et la qualité des forêts, a-t-il précisé.Depuis 2021, Bên Tre a mis en œuvre un vaste projet de plantation de 10 millions d’arbres d’ici 2025. En 2022, 140 hectares ont été plantés. -VNA