Photo d'illustration: VNA

Ben Tre (VNA) - La province de Ben Tre (Delta du Mékong) est en train de mettre en œuvre de toute urgence des solutions pour surmonter les lacunes et limites de la lutte locale contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Selon le directeur adjoint du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Van Buoi, Ben Tre mettra fin à la pêche illégale dans les eaux étrangères avant le 30 juin 2021.

Le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural se coordonne avec les unités compétentes pour contrôler et superviser régulièrement les organisations et les personnes chargées directement de lutter contre la pêche INN.

Les autorités locales assurent la diffusion des lois relatives à la lutte contre la pêche INN, notamment sur les radios des hameaux et communes côtiers de la province.

Ben Tre renforce la surveillance des navires de pêche et applique des sanctions sévères aux bateaux coupables d'infractions, aux organisations et individus ayant violé les lois relatives à la fourniture, à la gestion et à l'utilisation d'équipements de surveillance des navires.

Au 30 mars 2021, 100% des bateaux de pêche de la province auront terminé l'installation d'équipements de surveillance conformément à la réglementation en vigueur. Les armateurs qui s'y opposent seront poursuivis pour infractions à la réglementation en vigueur. -VNA