Ben Tre, 31 octobre (VNA) - Ben Tre s'efforce de devenir l'une des provinces leaders de la région du delta du Mékong en termes d'économie maritime.Le Comité populaire provincial vient de publier un plan pour mettre en œuvre la Résolution gouvernementale n° 48-NQ/TW sur la stratégie d'exploitation et d'utilisation durables des ressources et de protection de l'environnement marin et insulaire d'ici 2030, avec une vision pour 2050 à Ben Tre Le vice-président du Comité, Nguyen Minh Canh, a déclaré que dans les temps à venir, la localité vise à devenir l'une des provinces avec un développement économique maritime fort et durable, en mettant l'accent sur le développement des énergies renouvelables, de la pêche et du tourisme ; former progressivement une culture écologique marine ; s'adapter au changement climatique; assurer le milieu marin ; prévenir l'érosion côtière; et préserver et promouvoir l’écosystème marin.En conséquence, d'ici 2030, Ben Tre donnera la priorité à l'attribution d'espaces marins au développement des énergies renouvelables et à de nouveaux secteurs économiques marins respectueux de l'environnement, tout en aidant les investisseurs à accélérer les progrès des investissements dans les projets éoliens dont la planification a été approuvée.La province s'efforce également d'avoir une capacité accumulée et une production d'énergie éolienne et solaire de 1.500 MW d'ici 2025 et de 3.000 MW d'ici 2030 et de construire un projet de centrale à hydrogène vert.Ben Tre se concentre sur le développement de l'aquaculture utilisant la haute technologie et la biosécurité, avec un objectif d'atteindre 450 millions de dongs (18.300 dollars) par hectare de produits aquacoles d'ici 2030. La superficie de l'aquaculture marine atteindra 42.000 hectares, avec une production totale de 136 000 tonnes, dont la haute technologie sera appliquée sur 5.100 hectares.La province du delta du Mékong complétera et améliorera également la base de données et le système de surveillance des navires de pêche, développera les villages d'artisanat traditionnel et améliorera la qualité de service des ports de pêche, des abris anti-tempête, des installations de réparation des navires de pêche et des établissements logistiques.Il est prévu que les revenus totaux des activités touristiques dans les trois districts côtiers augmenteront en moyenne de 25 % par an et représenteront environ 20 % des revenus touristiques de la province d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030.- VNA