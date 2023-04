Photo : VNA

Ben Tre (VNA) - Le Comité populaire de la province de Ben Tre (delta du Mékong) et le Consulat général de Chine à Ho Chi Minh-Ville ont organisé le 6 avril un échange de vue pour renforcer les liens commerciaux entre Ben Tre et la Chine et promouvoir les exportations de produits agricoles et aquatiques locaux vers le marché chinois.Lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire de Ben Tre, Nguyen Minh Canh, a émis l’espoir que le Consulat général de Chine créerait des conditions favorables au renforcement des liens entre sa province et les entreprises chinoises, continuerait de soutenir la commercialisation de ses produits clés et de favoriser les investissements chinois sur son sol.Ben Tre crée toujours des conditions propices aux investisseurs et partenaires chinois pour qu’ils explorent les opportunités de coopération sur son sol, a souligné le vice-président du Comité populaire provincial.De son côté, Wei Huaxiang, consul général chinois à Ho Chi Minh-Ville, a émis le souhait que les entreprises des deux parties nouent des liens pour exporter des noix de coco de Ben Tre vers la Chine via les canaux officiels. Il a en outre appelé à promouvoir la coopération entre les entreprises des deux parties dans les domaines du tourisme, des sciences et des technologies.Lors du séminaire, des entreprises de Ben Tre ont présenté des recommandations à la partie chinoise pour favoriser la signature de contrats commerciaux dans les temps à venir, notamment ceux concernant les noix de coco.Selon le Comité populaire de Ben Tre, les exportations provinciales de marchandises vers le marché chinois au cours des deux années 2021-2022 ont rapporté plus de 360 millions de dollars. Pour l’heure, cette localité compte plus de 100 entreprises exportant des produits vers la Chine, dont la plupart sont en opération dans la filière de la noix de coco.-VNA