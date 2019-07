Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’exposition intitulée "Beauté d’hier", organisée par l’Académie nationale de la mode (Vietnam Fashion Academy - VFA), est considérée comme la première véritable exposition sur la mode du pays et son évolution durant plus d’un siècle.

Huy Vo (t-shirt blanc), directeur de l’Académie de la mode du Vietnam, présente une robe de 1920 lors de la conférence de presse tenue le 6 juillet. Photo : CVN

L’exposition "Beauté d’hier" a lieu au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville du 6 au 14 juillet. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans la soirée du 6 juillet avec la participation d’invités tels que Hông Nhung, My Linh, Vo Hoàng Yên, Minh Tu, Truc Diêm, Diêm My 9X ...Avec 120 modèles de mode vintage de 1890 à 1990, représentants de l’âge d’or de la mode du siècle dernier, "Beauté d’hier" apporte aux visiteurs une vue globale sur la culture, l’histoire, la religion, l’architecture, les arts et un regard détaillé sur l’évolution de la mode nationale.Ces produits ont été collectés par la VFA pendant plus de dix ans, certaines venant de grandes maisons de couture telles que Dior, Valentino, Lacroix, Yves Saint Laurent, Mugler... "VFA Yesterday Now Tomorrow" devrait être une série d’expositions organisées annuellement avec le soutien de musées vietnamiens, de musées d’art et d’architecture étrangers.Grâce à une série d’activités telles que séminaires, présentations d’œuvres d’art,... l’expo "Beauté d’hier" offre au public l’occasion unique de contempler des pièces rarement exposées et d’acquérir des connaissances précises sur l’évolution de la mode nationale.Huy Vo, directeur de l’Académie de la mode du Vietnam et représentant de l’exposition, a déclaré: "Avec cette expo, la VFA veut partager des connaissances approfondies sur la mode avec le public, pour lui faire vivre une véritable expérience à la fois culturelle, artistique et historique. En outre, la VFA souhaite toujours s’associer avec des experts, des musées d’art nationaux et internationaux pour d’autres événements dans un avenir proche". – CVN/VNA