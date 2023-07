Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La banque UOB (Singapour) a publié une étude sur les perspectives des entreprises en 2023, menée auprès de plus de 4.000 petites, moyennes et grandes entreprises dans plusieurs pays d’Asie, dont l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, la Chine.C'est la première enquête de l’UOB menée en dehors de Singapour. Au Vietnam, l'étude a été effectuée auprès de plus de 500 entreprises à travers le pays, la majorité implantées à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï.Selon l’étude, les principales priorités des entreprises vietnamiennes sont de réduire les coûts, de diversifier les chaînes d'approvisionnement, d’améliorer les compétences des employés et de développer de nouvelles sources de revenus…La réduction des coûts est une priorité car la forte inflation a touché 94 % des entreprises sondées en 2022. Dans ce contexte, la numérisation est considérée comme jouant un rôle important pour les aider à améliorer leur productivité afin de minimiser les impacts de l'inflation sur leurs opérations commerciales. Selon l’étude de l'UOB, sur 10 entreprises au Vietnam, 9 ont appliqué la numérisation dans au moins une unité.D'autre part, l’étude de l' UOB montre que les entreprises vietnamiennes s'intéressent de plus en plus aux facteurs de durabilité dans la production et les affaires. En effet, la durabilité est considérée comme un facteur important par 94 % des entreprises sondées.-VNA