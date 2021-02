Un avion de Bamboo Airways transporte des équipements et matériels médicaux pour la province de Hai Duong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne Bamboo Airways offrira des voyages gratuits aux agents de santé engagés dans les activités de prévention et de contrôle du COVID-19 et le transport gratuit de matériels médicaux pour la province de Hai Duong (Nord).

Du 18 février au 15 mars, Bamboo Airways met en œuvre le programme d’assistance pour Hai Duong, en offrant des billets d'avion aller-retour gratuits aux médecins, infirmières et experts en santé envoyés en mission à Hai Duong.

En outre, la compagnie aérienne recevra et transportera gratuitement des équipements et matériels médicaux offerts par des organisations sociales, des entreprises, des organisations et des individus… au service de la prévention et du contrôle de l’épidémie de COVID-19 dans la province de Hai Duong, actuel foyer épidémique du pays.

Depuis le 16 février à 0h00, Hai Duong met en œuvre dans toute la province les mesures de distanciation sociale, conformément à la directive No 16 / CT - TTg du 31 mars 2020 du Premier ministre concernant les mesures urgentes pour la prévention et le contrôle de l'épidémie.



Jusqu'à 6h00 le 18 février, Hai Duong avait enregistré 558 cas de COVID-19. L'épidémie s'est propagée dans les 12 districts, chefs-lieux et ville de la province. -VNA