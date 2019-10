Hanoï et l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni ont organisé le 22 octobre une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme à Londres.

La foire aux technologies et aux équipements et la Journée des start-up, de l'innovation et de la créativité du delta du Mékong 2019 (Techmart-Techfest) ont été inaugurées mardi dans la ville de Can Tho.