Hanoi (VNA) - Bamboo Airways a pris livraison dimanche 22 décembre à l’aéroport international de Nôi Bai (Hanoi) de son premier Boeing 787-9 Dreamliner à large fuselage, devenant ainsi le premier transporteur aérien privé du Vietnam à exploiter cet avion.

Bamboo Airways réceptionne à l’aéroport international de Nôi Bai son premier Boeing 787-9 Dreamliner à large fuselage. Photo: VNA



Le Boeing 787-9 Dreamliner est un long-courrier de dernière génération. Petit dernier de Boeing dans cette gamme, il est plus économe avec une consommation moindre de 20 à 25% par rapport aux précédentes générations. Il peut donc effectuer des vols plus longs et autorise un taux d'humidité plus élevé en cabine. Il est aussi équipé de sièges plus confortables et d'un accès wifi.

Bamboo Airways mettra en service cet avion Boeing 787-9 Dreamliner sur ses lignes Hanoi – Hô Chi Minh et Hanoi – Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud) à partir du janvier 2020 pour répondre aux demandes croissantes en déplacement des habitants à l’occasion du Têt traditionnel.

Bamboo Airways a signé un accord sur l’achat de 30 Boeing 787-9 Dreamliner d’une valeur totale de 5,6 milliards de dollars avec Boeing. Selon les prévisions, Bamboo Airways utilisera en janvier 2020 quatre Boeing 787-9 Dreamliner pour ses lignes.

Bamboo Airways exploite actuellement 34 lignes nationales et internationales. Sa flotte devrait passer à 100 appareils d’ici 2025 avec notamment des Airbus A321 neo et Boeing B787 Dreamliner.

La 5e compagnie aérienne vietnamienne a effectué près de 14.000 vols avec un taux de remplissage moyen de 90%, un taux de ponctualité de 94% - le plus haut niveau parmi les compagnies aériennes vietnamiennes depuis janvier 2019. -VNA