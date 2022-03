Photo d'illustration : VNA



Sydney (VNA) - Bamboo Airways a organisé le 5 mars une cérémonie pour inaugurer la ligne directe Hanoï - Melbourne à l'aéroport international de Melbourne, de l’Etat Victoria en Australie, devenant ainsi la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer une ligne commerciale régulière sans escale entre ces deux villes.

Bamboo Airways va effectuer un vol aller-retour/semaine, à partir du 27 avril, puis augmentera progressivement les vols en fonction de la demande. Les vols partiront de Hanoï à 18h30 (heure locale) tous les mercredis et de Melbourne à 10h00 (heure locale) tous les jeudis.

Toujours le 5 mars, les billets pour la liaison Hanoï - Melbourne ont été largement vendus par Bamboo Airways dans tout son système de distribution officiel, avec des prix à partir de 99 dollars (2.319.000 dongs).

C'est la première fois dans l'histoire qu'une compagnie aérienne vietnamienne opère un vol direct entre Hanoï et Melbourne, raccourcissant le temps de trajet entre les deux villes à plus de 9 heures. La ligne directe Hanoï - Melbourne est opérée par des Boeing 787-9 Dreamliner.

Le chef chargé de l'aviation à l'aéroport international de Melbourne, Mme Lorie Argus, a déclaré que Bamboo Airways était la première nouvelle compagnie aérienne internationale à opérer à l'aéroport de Melbourne depuis que l'Australie a rouvert ses frontières. Elle a hautement apprécié le fait que la compagnie aérienne ait lancé rapidement une ligne reliant Melbourne à Hanoï, juste après l'annonce de la coopération avec l'aéroport de Melbourne.

La ligne apportera une contribution importante à la connexion de la communauté vietnamienne en Australie avec leurs familles et leurs amis au Vietnam, et créera en même temps une opportunité pour l’aéroport de Melbourne d'accueillir des touristes vietnamiens et des étudiants internationaux, a-t-elle ajouté.

Auparavant, les 19 et 20 février, Bamboo Airways avait opéré les premiers vols directs entre Ho Chi Minh-Ville et Melbourne, marquant une étape importante dans le processus d'expansion de son réseau de vols vers l'Australie.

Le 28 février, Bamboo Airways avait également annoncé un vol direct entre Ho Chi Minh-Ville et Sydney. -VNA