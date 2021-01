Un avion de Bamboo Airways. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La compagnie aérienne Bamboo Airways vient d'ouvrir deux nouvelles lignes reliant la ville de Can Tho dans le delta du Mékong aux îles Con Dao dans la province de Ba Ria-Vung Tau et Phu Quoc dans la province de Kien Giang (Sud), a déclaré mardi un représentant de la compagnie.

Les deux lignes sont exploitées avec la fréquence d'un vol par jour tous les jours de la semaine. Ces vols seront exploités avec l’avion Embraer 195. Sa fréquence devra être ajustée en fonction de la demande réelle. Chaque vol dure environ une heure.

Bamboo Airlines propose des billets à partir de seulement 49 000 dôngs (environ 2,1 dollars) hors taxes et frais aller simple sur la ligne Can Tho - Phu Quoc et à partir de 809 000 dôngs (35 dollars) aller simple sur la ligne Can Tho - Con Dao.

A l’occasion de l’ouverture de ces deux lignes, la compagnie aérienne propose un une retour gratuite pour les passagers de la ligne Can Tho - Phu Quoc et une réduction de 50% sur la ligne Can Tho - Con Dao pout les réservations réalisées du 23 décembre 2020 et 24 janvier 2021. -VNA