L’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery (centre) s’exprime à la conférence de presse.



Hanoï (VNA) - Suite au succès de l’événement «Balade en France» qui a été organisé pour la première fois à Hanoï fin 2018, le plus grand festival gastronomique français au Vietnam aura lieu à nouveau dans la capitale vietnamienne du 10 au 12 janvier 2020 à la place Ly Thai To et dans la zone piétonne autour du lac Hoan Kiem.

Cet événement d’envergure organisé par l’Ambassade de France au Vietnam, en collaboration avec le Comité populaire de Hanoï a pour objectif de promouvoir la culture culinaire française par le biais de la dégustation de mets spéciaux, vins et produits de pâtisserie provenant du berceau de la culture européenne, ainsi que de faire découvrir des projets d’urbanisme durable co-financés par le gouvernement français au Vietnam, notamment le projet de métro de Hanoï, et le sujet d’actualité qu’est la pollution de l’air.

Par ailleurs, «Balade en France» qui se déroulera à l’approche du Têt traditionnel dans un des plus beaux espaces de Hanoï offrira aux Hanoïens un lieu de distraction et d’emplettes dans une ambiance très parisienne.



S’exprimant à la conférence de presse tenue le 7 janvier à Hanoï, l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, a fait savoir que la deuxième édition de l’événement «Balade en France» à Hanoï regroupera plus d’une quarantaine de stands représentant hôtels, restaurants, importateurs de produits alimentaires et de vins français prestigieux tels que le Press Club, Sofitel Legend Métropole Hanoi, Red Apron, les Chocolats Marou, Saint Honoré, Lu, Fabrik… avec des plats typiques de la gastronomie française tels que la crêpe traditionnelle, du vin chaud, ou des fromages, sirops, confitures et pâtés… ainsi que des promotions proposées par chaque marque.

Outre l’espace gastronomique, «Balade en France» comprend également des stands aussi variés qu’intéressants de cadeaux de Têt, de produits laqués, du tourisme, d’étude en France… tenus par des entreprises vietnamiennes et des organisations non gouvernementales.

« Balade en France » sera aussi une fête similaire à la Fête de la Musique en France avec des performances interprétées sur la scène principale par plusieurs chanteurs professionnels et amateurs, ainsi qu’un programme culturel varié incluant la projection de films français, la musique de la rue, le dessin, le dessin sur visage, des tirages au sort… en vue d’apporter aux visiteurs l’expérience d’une vraie balade en France.

La deuxième édition de l’événement «Balade en France» à Hanoï sera ouvert le vendredi 10 janvier 2020 à 19h30 à la place Ly Thai To et marque à nouveau un jalons des relations de coopération de plus en plus étroite entre la France et le Vietnam.

«Balade en France» sera ouvert au public de 10h00 à 21h00 le samedi 11 janvier et de 10h00 à 18h00 le dimanche 12 janvier.



Le festival est mis en œuvre par OPAL avec le concours du Ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation et le support précieux des sponsors, notamment la biscuiterie LU et la société K+.



La première édition «Balade en France» en décembre 2018 a attiré plus de 100.000 visiteurs. -VNA