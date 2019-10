Hanoi (VNA) - Les terres d’alluvions de Van Duc sur la rive du fleuve Rouge (en banlieue de la ville de Hanoi) ne sont pas seulement fertiles, mais contiennent également des sédiments culturels des populations vietnamiennes à travers des périodes d’histoire. Dans cet endroit, la légende et la réalité se sont mêlées comme un courant d’eau souterrain s’écoulant et formant une culture préservée et transmise par des générations, ce qui crée des valeurs invariables dans le changement et le développement des villages riverains de la capitale Hanoi.

Spectacle de danse "Thiên ha thai binh" dans le village de Chu Xa. Photo: moitruong.net.vn

Située sur la rive gauche du fleuve Rouge, à l’ouest de Hanoi, la commune de Van Duc, compte actuellement environ 2.000 foyers et près de 10.000 habitants vivant dans 5 villages : Trung Quan 1, 2, 3, Chu Xa et Son Hô. Ces anciens villages, formés depuis longtemps sur les terres d’alluvions du fleuve Rouge, gardent intacts des vestiges, avec trois maisons communales, deux pagoges, un ancien tombeau reconnu en tant que vestige culturel et historique national. Ces vestiges ont créé un complexe d’ouvrages achitecturaux très typiques de ces terres d’alluvions du fleuve Rouge, plus particulièrement ceux au village de Chu Xa, lieu où est né le génie Chu Dông Tu, l’un des quatre immortels de la croyance culturelle traditionnelle des Vietnamiens aux côtés des génies Tan Viên, Thanh Giong et la princesse Liêu Hanh.



La maison communale de Chu Xa où l’on célèbre le culte du génie Chu Dông Tu a une position importante parmi les 72 temples riverains du fleuve Rouge dédiés au génie Chu Dông Tu, puisqu’il s’agit du village natal de Chu Dông Tu lié à la légende de l’amour énernel du pauvre pêcheur Chu Dông Tu et la princesse Tiên Dung, fille du roi Hùng. C’est dans ce vilage riverain du fleuve Rouge qu’ils se rencontrèrent, se marièrent et apportèrent la prospérité aux habitants.



À Van Duc– Chu Xa, tous les villageois, des personnes âgées aux jeunes enfants sont fiers de parler vonlontiers de l’ancienne figure de danse de leur village intitulé «Thiên ha thai binh» (littéralement le pays pacifique), évoquant une grande vision des anciens. Cette figure de danse de culte d’une terre riveraine n’est représentée chaque année qu’à l’occasion de la fête du village au début du printemps pour rendre hommage au génie Chu Dông Tu, en inculquant la piété filiale aux jeunes, le travail laborieux et actif en surmontant tous les défis pour une meilleure vie. En plus des rites, des festivals et des jeux populaires attrayants, le spectacle de danse «Thiên ha thai binh» est le point culminant le plus attendu par des villageois comme des visiteurs.

Un groupe d’adolescents participe à la représentation du spectacle de danse "Thiên ha thai binh". Photo : NVM/NDEL

Selon le chef du village de Chu Xa, Chu Van Hà, cette ancienne danse de culte s’est perdue peu à peu pendant la période de guere avant d’être reconstituée en 1991. Exprimant l’aspiration à la paix, à la prospérité et au bonheur des agriculteurs, elle est représentée à l’occasion du Millénaire de Thang Long-Hanoi en 2010 et revient chaque printemps à l’affiche du Festival d’anciennes danses de Hanoi, a-t-il fait savoir.



Récemment, le projet «Bioagriculture-Ville verte» réalisé par l’organisation ABC (Arts build communities ou Les arts construisent la communauté) est mis en œuvre à Van Duc pour créer une communauté soudée et unie sur la préservation des valeurs culturelles traditionnelles locales. La première phase du projet contribuera à l’amélioration de la prise de conscience de la communauté via des activités de plantation d’arbres, la protection de l’environnement, la réalisation des fresques sur les métiers traditionnels relatifs à l’agriculture ainsi qu’à la civilisation du riz aquatique. – NDEL/VNA