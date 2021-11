Hanoi (VNA) – Nguyên Tiên Minh, Vu Thi Trang, Nguyên Thuy Linh représenteront le Vietnam aux Championnats du monde de badminton 2021 (2021 BWF World Championships) qui se dérouleront en Espagne en décembre prochain. L’équipe sera conduite par l’entraineur Ngô Trung Dung, affirme la Fédération vietnamienne de badminton.

Nguyên Tiên Minh (droite) et Vu Thi Trang figurent parmi les trois badistes du Vietnam qui participeront aux Championnats du monde de badminton 2021. Photo : SGGP

En 2013, Nguyên Tiên Minh a remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde de badminton. En 2019, à l'âge de 36 ans, il a également empoché le bronze aux Championnats d'Asie. Aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, en juillet 2021, le joueur N°1 vietnamien a bien joué, remportant deux matchs, avant de perdre face au meilleur joueur chinois de badminton de tous les temps Lin Dan.Comme Nguyên Tiên Minh, Nguyên Thuy Linh s’est aussi qualifiée pour les JO de Tokyo 2020, où elle avait fait forte impression, réussissant à gagner deux matchs. Actuellement, elle s'entraîne avec l'équipe nationale de badminton à l'Université d'éducation physique et des sports de Tu Son dans la province de Bac Ninh, tandis que Nguyên Tiên Minh et Vu Thi Trang ont dû rester à Hô Chi Minh-Ville à cause de la distanciation sociale mise en place pour lutter contre la pandémie.Outre les Championnats du monde, ces 3 joueurs se préparent aussi pour les championnats nationaux, qui devraient avoir lieu à Thai Binh en novembre.Selon Lê Thanh Hà, directeur adjoint du département des sports de haut niveau 2 et secrétaire général de la Fédération vietnamienne de badminton, "il s’agit d’une opportunité précieuse pour le badminton vietnamien de participer à un tournoi majeur après une si longue période sans compétitions internationales à cause de l'épidémie de COVID-19".Selon la Fédération internationale de badminton (BWF), les 2021 BWF World Championships, prévus initialement en août, se dérouleront du 29 novembre au 5 décembre à Palacio de los Deportes Carolina Marín, à Huelva, en Espagne.La compétition réunira des joueurs du monde entier dans cinq épreuves : simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames, double mixte. – CVN/VNA