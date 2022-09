Bac Ninh, le 14 septembre (VNA) - Un peuple cultivé, imprégné de l'esprit national et de l'identité culturelle tournée vers la vérité, la bonté et la beauté. Tel est l’objectif d’une Résolution sur la construction culturelle au service du développement durable d’ici 2030, récemment approuvée par le Comité du Parti de la province de Bac Ninh.

Le chant folklorique Quan ho, un trait culturel typique de la province de Bac Ninh. Photo: baobacninh.vn

Plusieurs buts sont visés: la totalité des foyers seront informés de connaissances sur la culture de comportement, des compétences en matière d'éducation civique, de belles traditions de la nation et de la localité; un centre d'exposition et un cinéma aux normes internationales seront construits; plus de la moitié des districts disposent de Maison culturelle pour les enfants; la totalité des zones industrielles constituent des réserves foncières en vue des projets d’aménagement des espaces culturels et sportifs...Concernant les patrimoines culturels, l’objectif est d'avoir un ou deux patrimoines culturels immatériels reconnus par l'UNESCO; d’initier le programme de conservation de 80% des patrimoines culturel immatériel inscrits à l’échelle nationale; de construire des maisons communales au service du développement du chant folklorique Quan ho. De plus, la moitié des monuments historiques seront classés; la rénovation de la totalité des monuments classés spéciaux à l’échelle nationale s’achèvera à temps. Sans oublier de numériser la totalité des patrimoines culturels matériels et immatériels, des patrimoines documentaires inscrits par l'UNESCO, ainsi que des monuments historiques classés.Pour les activités culturelles, le Festival du chant Quan ho sera organisé tous les 2 ans ou 4 ans; un festival d'art de masse une fois tous les 3 ans. La priorité sera accordée au développement des produits et services culturels typiques de la province.L'investissement dans la culture sera au moins de 4% des dépenses totales du budget de l'État. De 7 à 10 produits touristiques seront choisis pour initier le label touristique provincial. Bac Ninh envisage aussi de maintenir sa position dans le top 10 localités du pays en termes d'indice de développement humain. -VNA