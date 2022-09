Photo : VNA



Bac Ninh (VNA) - Le Comité populaire provincial de Bac Ninh (Nord) a tenu le 15 septembre dans la ville éponyme une réunion pour résumer les 20 ans de mise en œuvre du décret No 10/2002 sur les crédits pour les démunis et autres bénéficiaires des politiques dans la province.

Jusqu'à présent, les crédits accordés aux plus démunis a atteint 3.473 milliards de dongs, soit 23 fois plus qu'au moment de la mise en œuvre. Les crédits des politiques sociales ont été versés à toutes les communes, quartiers en faveur de 621.000 ménages démunis et autres bénéficiaires des politiques. Ces crédits ont aidé près de 80.000 ménages à franchir le seuil de pauvreté, à créer plus de 45.000 emplois, à réhabiliter près de 411.000 ouvrages d'eau potable et d'assainissement en milieu rural, etc.

La Banque des politiques sociales de la province de Bac Ninh s'efforce d'augmenter son capital et son solde créditeur à un taux annuel moyen de 8% ou plus.

S'exprimant lors de la réunion, le président du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Nguyen Huong Giang, a reconnu les efforts du personnel de la Banque provinciale des politiques sociales, contribuant à la bonne mise en œuvre des politiques de sécurité sociale et réduisant rapidement le taux de pauvreté de 7,65 % en 2002 à 1,15 % en 2021 (selon les critères multidimensionnels).

A cette occasion, la Banque provinciale des politiques sociales a fait don d’un milliard de dongs au Fonds pour les démunis de Bac Ninh. De nombreux collectifs et individus ayant contribué à la mise en œuvre du décret n° 78/2002/ND-CP ces 20 dernières années ont été félicités et récompensés. - VNA