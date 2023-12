Bac Ninh (VNA) - Avec une politique ouverte et de nombreuses mesures efficaces pour attirer les investissements, la province de Bac Ninh (Nord) est devenue une destination de choix pour les grandes entreprises des secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs. C'est à la fois une opportunité et une motivation pour Bac Ninh de participer progressivement et fortement à l'écosystème national et régional des semi-conducteurs.

La province s'efforce de drainer les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs et de puces. Elle a attiré le groupe Amkor et la société Micro Commercial Components comme base initiale pour former cet écosystème.

En octobre dernier, dans le parc industriel Yen Phong II-C, le groupe Amkor a inauguré l'usine Amkor Technology Vietnam après 2 ans de construction. Il s'agit de l'usine de semi-conducteurs d'Amkor la plus avancée au monde et de la plus grande usine de semi-conducteurs au Vietnam à ce jour. Avec un capital d'investissement total de 1,6 milliard de dollars jusqu'en 2035, l'usine devrait créer environ 2 000 emplois et environ 10 000 en 2035.

Cet événement a ouvert de nombreuses opportunités pour Bac Ninh et a en même temps posé de nombreuses défis pour elle-même pour développer cette industrie.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire de la province, Vuong Quôc Tuân, il s'agit d'une étape importante permettant à Bac Ninh d’apparaître officiellement sur la carte mondiale de la production de semi-conducteurs, et d’une nouvelle force motrice dans le développement de l'industrie de haute technologie dans la province, en l'aidant à attirer davantage d'investisseurs du monde entier.

La Sarl Samsung Electronics Vietnam implantée dans la ZI de Yên Phong, province de Bac Ninh. Photo: VNA

Selon la Planification pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, Bac Ninh donne la priorité au développement d'un certain nombre d'industries telles que la fabrication d'équipements électroniques, de composants et de pièces de rechange pour l'industrie aéronautique, d'équipements de haute technologie et de produits pharmaceutiques, ainsi que d'équipements industriels médicaux. Vers 2050, Bac Ninh deviendra un pôle d’innovation, de recherche et de conception de haute technologie en Asie du Sud-Est.

En vue d’atteindre cet objectif, la province continue de promouvoir ses atouts et de maintenir l'industrie de la fabrication électronique comme principal moteur du développement industriel, en se concentrant sur les produits de grande valeur, en particulier les smartphones, contribuant à renforcer progressivement sa position sur la chaîne de valeur de l'électronique, en intégrant la chaîne de valeur aux activités de recherche, de développement et de conception, ainsi qu’à étendre la chaîne d'approvisionnement et devenir la capitale nationale des semi-conducteurs.

Le gouvernement est particulièrement intéressé à promouvoir la coopération en matière d'investissement pour développer l'industrie des semi-conducteurs et a chargé les ministères et départements concernés d'élaborer des plans d'action, des stratégies de développement, des ressources humaines avec pour objectif de former 50 000 ingénieurs du secteur d’ici 2030.

À Bac Ninh, le développement des ressources humaines est toujours considéré comme une priorité absolue et un moteur du développement. La province a pour politique de soutenir 50 % des frais de scolarité des étudiants dans le domaine de la haute technologie.

Nguyên Hoa Cuong, directeur adjoint de l'Institut central de recherche en gestion économique (ministère du Plan et de l'Investissement), a déclaré que la présence de l'usine contribuerait également à stimuler et à attirer des ressources humaines de haute qualité. Maintenant, la demande de ressources humaines dans ce domaine est plus élevée et ces ressources humaines seront certainement attirées par Bac Ninh.

Selon les experts, grâce à sa situation géographique très proche de principales universités de Hanoï, Bac Ninh peut attirer un grand nombre de travailleurs de haute qualité.

Selon Vuong Quôc Tuân, dans le domaine des semi-conducteurs, Bac Ninh est la région dotée de la plus grande infrastructure industrielle du Nord et pourra devenir un centre de recherche et de transfert innovants. Il a également déclaré que la province avait planifié et investi de nombreuses infrastructures dans les parcs industriels et dans les zones technologiques centralisés couvrant environ 260 hectares et attirant environ 20 000 personnes.

De nombreux experts estiment que Bac Ninh étend progressivement la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la production, devenant ainsi la "capitale" de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs et un maillon important participant à la chaîne de valeur mondiale. -VNA