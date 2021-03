La place Hung Vuong dans la ville de Bac Lieu, province du même nom. Photo: baodautu.vn

Bac Lieu (VNA) – La province de Bac Lieu (Sud) cherche à attirer des fonds et des assistances techniques étrangers, ainsi qu’à étudier des expériences internationales pour promouvoir le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques.

D’ici 2025, cette province méridionale s’efforce d’attirer des aides publiques au développement (APD), des aides non remboursables et des prêts à taux préférentiels.

Selon Phan Thanh Duy, vice-président du Comité populaire provincial, Bac Lieu travaillera en étroite collaboration avec le Comité directeur central et le bureau de coordination du Programme cible national de développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées d’ethnies minoritaires pour la période 2021-2030, ainsi que d’autres organes et ministères concernés, pour identifier les besoins locaux.

L’objectif est d’assurer également une gestion transparente et responsable des projets mis en œuvre à Bac Lieu, a déclaré Phan Thanh Duy.

Photo: Internet

La province crée des conditions favorables aux projets étrangers et s’emploie à assurer une bonne application des traités, accords et contrats internationaux déjà signés. Elle attache également une importance particulière à l’intensification des relations de coopération et à la recherche de nouveaux partenaires pour développer ses zones peuplées de minorités ethniques. -VNA