Des litchis de Bac Giang . Photo: Internet

Bac Giang (VNA) - La province septentrionale de Bac Giang accorde une attention particulière à la promotion des marques locales et à l’élargissement des débouchés pour ses produits agricoles.

La province multiplie ses activités de promotion des produits agricoles phares ainsi que leurs potentiels, notamment via des plateformes de commerce électronique, tout en encourageant les entreprises, coopératives et particuliers à vendre leurs produits en ligne.

Parallèlement, elle soutient l’édification d’indications géographiques et de marques, tout en renforçant la traçabilité d'origine.

La localité s’intéresse en outre à l’établissement de chaînes de distribution et au soutien à la vente de produits sur les plateformes de commerce électronique.

De plus, Bac Giang cherche à augmenter les exportations vers la Chine de produits locaux typiques tels que litchi "thieu ", orange, pomelo, légumes, porc, poulet et bois transformé…, via les canaux officiels. Elle s’emploie également à augmenter les exportations vers de nouveaux marchés tels que l’Union européenne (UE), les États-Unis, l'Australie, le Japon, la République de Corée, l’ASEAN et le Moyen-Orient.

La province de Bac Giang compte aujourd’hui huit produits agricoles phares, à savoir litchi « thieu », poulet, porc, agrumes, riz de qualité, légumes, arachide et poisson, ainsi que 14 produits typiques et 30 produits potentiels.

Parmi eux, 40 produits bénéficient d'une protection de marque. Certains ont obtenu la protection de l'indication géographique à l'étranger comme les nouilles de riz sèches Chu et Ke, le litchi de Luc Ngan (au Japon, en République de Corée, en Thaïlande)...

Fin 2021, Bac Giang recensait 155 produits du programme "À chaque commune son produit" (One Commune One Product), dont 36 classés quatre étoiles et 119 classés trois étoiles. -VNA