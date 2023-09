Bac Giang mène à bien le programme de connectivité Banque - Entreprises, aidant les entreprises à régler leurs difficultés. Photo :



Bac Giang (VNA) - Selon la Banque d'État de la province de Bac Giang, dans les temps à venir, le secteur bancaire local prendra davantage des solutions, promouvra le décaissement des prêts, améliorera la croissance du crédit, contribuant à promouvoir le développement socio-économique local.



La Banque d'État provinciale de Bac Giang mène à bien sa fonction de conseiller le Comité provincial du Parti, du Comité populaire provincial, de la Banque d'État du Vietnam sur la gestion des activités monétaires et bancaires. Elle demande aux banques commerciales de prendre des mesures pour la mobilisation de capitaux, la garantie de capitaux pour les prêts pour la production, l'agriculture et les prêts aux entreprises...



Les banques de Bac Giang continuent à mettre en œuvre efficacement le programme de connectivité entre banques et entreprises, à supprimer les difficultés des entreprises souhaitant emprunter des capitaux, à associer la croissance du crédit au renforcement de l'inspection et de la surveillance.



Au premier semestre 2023, la Banque d'État provincial de Bac Giang a ordonné aux établissements de crédit locaux de s'orienter vers la production et les affaires, de promouvoir le moteur du développement socio-économique, de contrôler strictement les risque potentiels, de créer des conditions favorables permettant aux entreprises et aux particuliers d'accéder au crédit bancaire, de mettre en œuvre le programme de prêts pour le logement social, la rénovation et la modernisation d'anciens appartements…



Au 30 juin 2023, les banques de Bac Giang ont mobilisé plus de 96.800 milliards de dongs, soit une augmentation de plus de 11.200 milliards de dongs (459,2 millions de dollars), en hausse de 13,16% par rapport au 31 décembre 2022.

Le Comité populaire provincial de Bac Giang annoncé la liste de 12 projets de logements sociaux à faible revenu, des logements sociaux pour les travailleurs. Photo : vietnamnet.vn

En mettant en œuvre le programme de connectivité Banque - Entreprises, la Banque d'État provincial de Bac Giang a envoyé une demande écrite aux associations, aux associations d'entreprises, à l’Union des coopératives de fournir la liste des clients en difficulté en capitaux. Elle a aussi organisé une conférence pour relier les banques et les entreprises pour collecter les propositions et recommandations des entreprises et des coopératives. En outre, la Banque d'État provincial de Bac Giang a directement travaillé avec l'Association des entreprises de Bac Giang pour résoudre les propositions et recommandations de l'Association provinciale des entreprises.



Cependant, les activités bancaires dans la province connaissent encore certaines difficultés telles que : faible solde des prêts, réduction de la demande de crédit et difficultés dans l’absorption du capital des entreprises. Les entreprises locales sont principalement des PME de sorte que le système de financement reste encore limité et manque de transparence. De nombreux plans d'affaires ne sont pas réalisables. Il n'y a pas de clients répondant suffisamment aux conditions du prêt et les documents de prêt laissent encore à désirer.



Le décaissement des prêts bonifiés au titre du Décret 31 du gouvernement est encore faible car les clients ne remplissent pas les conditions. Les clients ayant rempli les conditions pour une bonification d'intérêt hésitent face aux questions concernant le paiement, le contrôle,... -VNA