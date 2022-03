Le modèle du pont de Dong Viet. Photo: bacgiang.gov.vn



Bac Giang (VNA) - Le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord) a approuvé le projet de construction du pont Dong Viet et d'une route menant au pont dans le district de Yen Dung, d'un investissement total de près de 1.500 milliards de dongs (65,7 millions de dollars) provenant du budget et des obligations provinciaux.

Le premier point du projet (Km 0+00) croisera la route DH.5B au Km 0+754,51 dans la commune de Canh Thuy (district de Yen Dung), passera par les parcs urbains, de services et industriels de Duc Giang et Dong Phuc, et traversera la rivière Thuong (à environ 2,4 km en aval du ferry de Dong Viet).

Le dernier point (Km 8+590) se connectera à la route 398 dans la commune de Hung Dao, ville de Chi Linh, province du Nord de Hai Duong (reliant à la Nationale No 37 dans la ville de Chi Linh, -projet investi par le Comité populaire de la province de Hai Duong).

La route menant au pont Dong Viet est conçue comme une route de niveau 2, d'une longueur de 7,86 mètres et d'une largeur de 21,5 mètres. Le pont Dong Viet mesurera plus de 730 mètres de long avec une structure en béton armé et précontraint, une charge HL93 et une largeur de 22,5 mètres.

Le projet sera mis en œuvre en trois ans, de 2022 à 2025. Le maître d’ouvrage est le Conseil de gestion des projets d'investissement dans la construction de travaux de circulation et d’agriculture de la province de Bac Giang. La mise en chantier aura lieu le 30 avril 2022 à l'occasion de l’anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

Une fois achevé, le projet stimulera la croissance socio-économique de la région Est-Sud de la province de Bac Giang, résoudra les difficultés en matière de déplacement des habitants, accélérera le commerce des produits de base et le développement du tourisme, et créera des conditions favorables pour attirer les investisseurs vers les parcs et clusters industriels de la localité.

En outre, le projet contribue à compléter le système d'infrastructures de circulation, conformément à l'orientation du développement des transports de la province de Bac Giang jusqu'en 2030 avec la vision à l'horizon 2050.

Le quai de Dong Viet. Photo : bacgiang.gov.vn



La province de Bac Giang est située dans la région Nord-Est du Vietnam. D’une superficie de 3.895 km², elle a une population de plus de 1,8 million d'habitants. La province compte neuf unités administratives au niveau du district et une ville.

La ville de Bac Giang, le centre administratif de la province, située à 50 km de la capitale Hanoï, a une superficie de 66,77 km², avec 16 unités administratives au niveau communal. Elle a une position géographique favorable, car située sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, traversée par l'autoroute et la ligne ferroviaire reliant Hanoï à Lang Son et à la porte frontalière de Huu Nghi.

Avec de nombreux potentiels, avantages et une orientation de développement appropriée, Bac Giang s'efforce de développer de manière globale et solide d'ici 2025 les secteurs économiques industriels, agricoles et de services, faisant de Bac Giang une province à taille économique (Produit intérieur brut régional-PIB régional) dans le top 15 du pays.

La province vise à devenir d’ici 2030 une province industrielle moderne et durable et aussi l'un des pôles de développement industriel de la région. La province s'est fixé l’objectif d’atteindre un taux moyen de croissance du PIB régional de l'industrie de 19% au cours de la période 2021-2030. –VNA