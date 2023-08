Photo d'illustration : bacgiang.gov.vn



Bac Giang (VNA) - Selon le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord), dans les temps à venir, la province mobilisera des ressources financières de la société pour l'enseignement professionnel, contribuant à la formation et à l'amélioration de la qualité de ses ressources humaines.

D'ici à 2025, Bac Giang continuera à renforcer l'attraction de capitaux d'investissement du budget et hors du budget public pour l’enseignement professionnel. Elle va promouvoir l'ouverture aux capitaux privés de l'enseignement professionnel, construire une société apprenante, promouvoir la forme de travail et d'étude des salariés dans l'entreprise. La province souhaite améliorer l'efficacité et la qualité des projets d'investissement dans la région. Bac Giang va donner la priorité à l’attraction des investissements dans des projets faisant appel à des techniciens qualifiés, les entreprises dotées de technologies de pointe, engagées dans le transfert de technologies et la participation active au développement des ressources humaines locales.

La province encouragera les entreprises à investir pour construire des installations, élaborer des programmes de formation, former des enseignants et des gestionnaires et participer à des activités d'enseignement professionnel.

Bac Giang favorisera les liens et la coopération dans la formation entre les établissements d'enseignement professionnel de la province avec les universités et les établissements d'enseignement professionnel à l'extérieur de la province ; s'associera avec des entreprises dans des activités d'enseignement professionnel. La province renforcera les activités de coopération avec les écoles, les organismes de formation étrangers et les organisations internationales pour contribuer à l'amélioration de la formation de la main-d'œuvre locale.

Depuis 2021, la province accorde une attention particulière à la mobilisation des ressources privées pour les activités d'enseignement professionnel. Au cours de la période 2021-2023, les établissements d'enseignement professionnel ont décaissé plus de 465 milliards de dongs pour soutenir les investissements dans la construction d'installations et l'achat d'équipements, élaborer des programmes de formation, octroyer des bourses et participer à d'autres activités d'enseignement professionnel.

La totalité des établissements d'enseignement professionnel de la province ont coopéré avec des entreprises spécialisées dans les domaines et les professions appropriés pour développer des programmes de formation professionnelle annuelle, évaluer la qualité de la formation et donner les ajustements appropriés, ce répondant étape par étape aux exigences en termes de position d'emploi de l'entreprise.

Les établissements d'enseignement professionnel de la province coopèrent également avec les entreprises pour élaborer des programmes de formation ; organiser des formations, des stages. Ils doivent participer à la recherche scientifique, à l’application de nouvelles technologies dans les activités d'enseignement professionnel pour améliorer la qualité de la formation.

Bac Giang se trouve dans la région Nord-Est du pays, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyen, ainsi qu’au "Triangle de développement économique Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh". D’une superficie de 3.895 km², elle a une population de plus de 1,8 million d’habitants. La province compte 10 unités administratives, dont une ville et neuf districts. -VNA