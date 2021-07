La zone de tourisme spirituel et d’écotourisme de Tay Yen Tu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La province septentrionale de Bac Giang exploitera pleinement ses atouts pour faire du tourisme un secteur économique majeur et accueillir environ de 3 à 3,5 millions d'arrivées de touristes chaque année d'ici 2025, selon le directeur adjoint du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Bac Giang, Nguyen Trong Bac.

La province prévoit d'attirer des investissements dans les sites touristiques locaux. Elle se concentrera davantage sur la préservation et la restauration des fêtes traditionnelles et des activités culturelles ainsi que des villages d'artisanat, tout en protégeant les vestiges locaux dans le cadre des efforts visant à favoriser le développement durable du tourisme.

Elle cherchera également à dynamiser le tourisme culturel et religieux et à valoriser les patrimoines culturels tels que le « Quan ho » (chant alterné), le « Ca Tru » (chant des courtisanes), le « Chau van » (chant des médiums), le « Then ”, les chants folkloriques des groupes ethniques minoritaires locaux… pour stimuler le tourisme.

Bac Giang développera les infrastructures et améliorera la qualité des services sur les sites touristiques et vestiges historiques, offrant des produits touristiques plus uniques et attrayants dans divers domaines, dont la culture, la religion, l'histoire et l'écotourisme... La province prévoit d'intensifier les promotions touristiques et de créer des circuits liés à des destinations populaires dans d'autres villes et provinces.

Bac Giang accorde une plus grande attention au développement et à la formation d'une main-d'œuvre de haute qualité et à l'accélération de l'utilisation des technologies dans le secteur du tourisme. Elle a construit un portail touristique intelligent et une carte touristique numérique, et gère une base de données en ligne des fournisseurs de services d'hébergement locaux.

Les touristes à la fête du printemps de Yên Tu. Photo: VNA

Les autorités locales accélèrent la planification des zones et sites touristiques prometteurs pour faciliter la gestion et l’attraction des investissements, et qu’elles investissent dans la modernisation des réseaux de transports pour un accès facile aux sites locaux mais aussi à ceux des provinces voisines…

Bac Giang a une longue histoire et une riche culture et est doté d'abondantes ressources naturelles.

A l’heure actuelle, Bac Giang développe progressivement de manière assez efficace divers types de tourisme adaptés à ses potentiels et atouts : tourisme culturel, tourisme historique, tourisme religieux, écotourisme, tourisme communautaire…

Bac Giang se glorifie de ses tablettes en bois de la pagode de Vinh Nghiêm qui ont été inscrites en 2012 par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture) au registre «Mémoire du monde» de la région Asie-Pacifique.

La province abrite également de nombreux monuments historiques, culturels et architecturaux, le tout dans un cadre naturel majestueux. Bac Giang recense plus de 2.230 patrimoines historiques et culturels, dont 600 ont été reconnus et plus de 100 classés dans la liste des héritages nationaux.

Parmi les monuments les plus remarquables citons la pagode de Vinh Nghiem, lieu de culte établi au 13e siècle par le fondateur de l’école bouddhique vietnamienne Truc Lam, le roi Tran Nhan Tong.

Le Comité populaire provincial a approuvé six grands projets de développement touristique, d’un investissement total de plus de 2.545 milliards de dongs.

A ce jour, la province a achevé la première phase de la zone de tourisme spirituel et d’écotourisme de Tay Yen Tu, ainsi que celle du site historique de commémoration de l’Insurrection de Yen The (1884-1913) contre la domination française. Des travaux concernant la monastère zen Truc Lam Phuong Hoang, la conservation et la présentation des tablettes en bois de la pagode de Vinh Nghiem, ont également été achevés.

La conservation et la promotion des valeurs culturelles matérielles et immatérielles continuent d’être promues, avec l’organisation de festivals de musiques folkloriques de « Quan ho » et de « Chau van », ainsi que de cours d’enseignement de chants traditionnels…

Bac Giang est située à 50 km au nord de la capitale. Géographiquement, la province compte de nombreuses collines, mais aussi des zones moyennes et des plaines fertiles. Outre les montagnes et forêts, elle possède un réseau de rivières et de ruisseaux, notamment le ruisseau Mo qui est un beau paysage avec des reliques culturelles attrayantes.

À Bac Giang, il existe en outre des zones de culture de litchis qui ont non seulement une valeur économique élevée, mais attirent également de nombreux touristes. Les propriétaires y combinent développement économique et écotourisme. -VNA