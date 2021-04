Le modèle de culture du melon de la coopérative de Yen Dung. Photo: https://syt.bacgiang.gov.vn/



Bac Giang (VNA) – Dans les temps à venir, la province de Bac Giang (Nord) se concentrera sur l'investissement dans la recherche et l'application des sciences et technologies pour son développement socio-économique.

La province mobilisera des ressources d'investissement dans l'application et le transfert des technologies clés telles que biotechnologies, technologies de l’information, nouveaux matériaux.

Le service provincial des Sciences et Technologies, en coordination avec des instituts de recherche, des services, des secteurs et des localités, renforcera l'introduction de nouvelles technologies pour les entreprises, les coopératives et les personnes.

Le service provincial de l'Agriculture et du Développement rural assumera la promotion de l'application de la biotechnologie et des technologies de l'information dans la sélection, la création, la multiplication des variétés ; la conservation et la transformation des produits agricoles et forestiers; l’exploitation et le développement des ressources génétiques des variétés végétales, des animaux précieux et des spécialités locales.

La province de Bac Giang accélérera également l'application de la biotechnologie dans le traitement des déchets dans les zones industrielles, les villages artisanaux ; l’application des technologies de l'information dans la gestion des examens et des traitements médicaux, la construction des hôpitaux intelligents, l’amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, les réformes administratives, la promotion du gouvernement électronique ; et la promotion de l'application de nouveaux matériaux, l’économie en matières premières et en carburant.

Dans les temps à venir, la province augmentera les capitaux d'investissement pour la science et la technologie; mettra bien en œuvre des projets, des sujets scientifiques et technologiques aux niveaux national, provincial et local, en garantissant leurs objectifs, leurs progrès et leur efficacité.

Elevage de poulets à Bac Giang. Photo: https://syt.bacgiang.gov.vn/



Au cours de la période 2016-2020, le Comité populaire provincial de Bac Giang a signé un programme de coordination des activités scientifiques et technologiques avec le ministère des Sciences et Technologies, l'Académie nationale des sciences et technologies, l'Académie nationale des sciences sociales, l'Académie nationale d'agriculture. Ainsi, 32 travaux scientifiques et technologiques ont été mises en œuvre, contribuant à la restructuration économique et à l'application rapide des réalisations technoscientifiques dans la production et le développement socio-économique de la province.

A partir de 2016, la province a mis en œuvre 74 sujets et projets scientifiques et technologiques aux niveaux nationaux et provinciaux avec un budget total de plus de 222 milliards de dôngs. Grâce à eux, les progrès technoscientifiques ont été appliqués à la culture, contribuant à améliorer la productivité, la qualité et l'efficacité de la production. L'accent a été mis sur des produits agricoles clés, la création d'une chaîne de valeur des marchandises, la formation de zones de production concentrées, le transfert des processus d'élevage.

La province a également fabriqué et largement appliqué des avancées techniques dans l'élevage des volailles, contribuant au développement de la marque "gà dôi Yên Thê" (poulet de Yên Thê)…

Dans son programme de développement du secteur agricole pour 2017 - 2030, les autorités provinciales ont fixé l’objectif de créer 35 zones de production agricole de hautes technologies et de se concentrer sur les produits phares que sont les légumes, les fleurs, les champignons, le thé, le litchi, les agrumes, le poulet et le porc.

Ils souhaitent faire en sorte que, d’ici 2030, les activités agricoles de hautes technologies représentent de 30 à 32% de la valeur totale du secteur agricole de la province.

Les organes concernés de la province ont dressé des projets d’aménagement, d’investissement et de développement pour 17 zones d’horticulture maraîchère, une zone de théiculture dans le district de Yên Thê; trois zones de production de litchis dans les districts de Luc Ngan, Tân Yên et Luc Nam; deux zones de production d’agrumes dans les districts de Luc Ngan et Luc Nam; deux zones de production de champignons dans le district de Lang Giang; deux zones d’élevage porcin dans les districts de Tân Yên et Son Dông; cinq zones d’aviculture dans les districts de Yên Thê, Tân Yên, Luc Ngan et Lang Giang. –VNA