Le président du Comité populaire provincial de Bac Giang, Le Anh Duong (2e à partir de la droite), octroie des certificats d'enregistrement d'investissement à quatre projets de trois investisseurs étrangers. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - Le Comité populaire de la province septentrionale de Bac Giang a accordé lundi 18 janvier des licences d'investissement à quatre projets de trois investisseurs étrangers, d'une valeur totale de 570 millions de dollars.

Parmi les projets figurent l'usine Fukang Technology de Foxconn Singapore PTE Ltd, destinée à la production d'ordinateurs portables et de tablettes. Représentant un investissement de 270 millions, l'usine aura une capacité de 8 millions de produits par an.

Le projet de fabrication de panneaux photovoltaïques de Ja Solar PV Vietnam, de Ja Solar Investment Limited (Hong Kong, Chine), aura une capacité de 3,5 millions de GW par an, représentant un capital d'investissement enregistré total de 210 millions de dollars.

Les projets d'usines Risesun New Material Vietnam et Kodi New Material Vietnam de Risesun Investment Pte.Ltd représentent un capital d'investissement enregistré total respectivement de 75 et 70 millions de dollars.

Avec pour but de créer les conditions les plus favorables dans le cadre juridique pour les investisseurs, le président du Comité populaire provincial, Le Anh Duong, a affirmé que sa localité fournirait les meilleures infrastructures et services techniques possibles aux investisseurs.

Au nom des investisseurs étrangers, Trac Hien Hong, directeur général du groupe Foxconn au Vietnam, a grandement apprécié le leadership avisé, la direction cohérente des dirigeants de la province et des agences concernées, ainsi que l'efficacité des réformes administratives de la localité. -VNA