Photo d'illustration: VNA



Bac Giang (VNA) - D'ici la fin de l'année, la province de Bac Giang continuera d'améliorer l'efficacité de la réforme administrative, en mettant l'accent sur la révision, la réduction et la simplification des procédures administratives au service des habitants et des entreprises, a déclaré Mai Son, vice-président du Comité populaire provincial de Bac Giang.

En juin 2022, Bac Giang met en œuvre des mesures visant à améliorer et élever l'indice de performance en gouvernance et administration publique au niveau provincial au Vietnam - PAPI 2022. La province accélère la mise en œuvre des services publics en ligne de niveaux 3 et 4.

Elle s'efforcera d'ici fin 2025 à ce que 100% de ses services publics en ligne de niveau 4 soient disponibles sur divers moyens d'accès, en particulier les appareils mobiles. Plus de 95 % des dossiers au niveau provincial, 85 % au niveau du district et 65 % au niveau communal seront traités en ligne.

En 2022, Bac Giang réduira au moins 10% des démarches administratives pour simplifier les formalités et réduire le temps d'attente des habitants et entreprises.

La province vise au moins 90% de taux de satisfaction des habitants, des entreprises et des organisations vis-à-vis des agences administratives de l'État.

D'ici fin 2022, Bac Giang se focalisera sur la bonne mise en œuvre de la réforme de l'appareil administratif de l'État; la réforme de la fonction publique; la réforme des finances publiques ; l’édification et le développement de l'e-gouvernement et du gouvernement numérique.

En outre, la province continuera d'innover et d'améliorer la qualité de l'évaluation de l'indice de réforme administrative dans le sens d'une approche globale, multidimensionnelle, ouverte et transparente. Elle veillera également à évaluer la satisfaction des habitants et des organisations vis-à-vis des agences administratives à tous les niveaux, telles que la promulgation de mécanismes, de politiques et de lois ; l'application de la loi; la prestation des services publics...

Au cours des cinq premiers mois de 2022, la province de Bac Giang a renforcé sa réforme administrative en association avec le rehaussement des rôles et des responsabilités des cadres et fonctionnaires.

Le Comité populaire provincial a publié une note officielle demandant la rectification des procédures administratives, ordonnant aux branches de simplifier des dossiers, la mise en œuvre des formalités administratives et de régler les difficultés auxquelles se heurtent les organisations et citoyens.

Bac Giang a promulgué le plan de mise en œuvre du projet de sensibilisation, de vulgarisation des compétences et de développement des ressources humaines pour la transformation numérique nationale d’ici 2025 et vision pour 2030 du Premier ministre, et le plan de mise en œuvre des tâches importantes pour promouvoir la transformation numérique en 2022.

En plus, la localité a accéléré la mise en œuvre du projet de développement d’applications de données démographiques, d'identification et d'authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour 2022-2025 et vision pour 2030.

En 2021, Bac Giang a accordé l’attention à la réforme administrative dans la localité, avec pour devise d'action "discipline, intégrité, action, service". Le président du Comité populaire provincial a publié une décision approuvant le plan de simplification de 21 procédures administratives sur 106 spécifiées dans les documents juridiques du niveau central, dans sept domaines : justice, culture, sports et tourisme, agriculture et développement rural, finance, plan et investissement, santé, éducation et formation.

Le président du Comité populaire provincial a demandé aux services et aux secteurs de préparer des conditions optimales pour faciliter les procédures administratives des habitants. Parallèlement, la province continuera d'appliquer les démarches administratives "5 sur place" (réception, examen, approbation, tamponnage et retour des résultats) au centre provincial des services de l'administration publique pour 67 procédures au niveau des services et branches et 8 autres au niveau des comités populaires des districts et des villes. -VNA