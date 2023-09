Le Centre logistique de Cai Mep Ha

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le Comité populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud) vient de promulguer une décision approuvant le Plan d'action pour améliorer la compétitivité et développer les services logistiques dans la province jusqu'en 2025.

L'objectif est de faire des services logistiques une industrie de services à forte valeur ajoutée ; d’associer les services logistiques à la production de biens, à l’import-export et au commerce intérieur et de développer les infrastructures de transport et des technologies de l'information.

La province s'efforcera d'ici 2025 de devenir le pôle des services logistiques de la région Sud-Est ; de développer un marché sain des services logistiques ; d’encourager l'attraction de capitaux d'investissement nationaux et étrangers ; de devenir une "cité portuaire du futur".

Concrètement, les services logistiques de la province vont contribuer au PIB provincial à hauteur d'environ 4,4 %, atteindre un taux de croissance moyen de 8 % et une manutention annuelle totale de marchandises via le système portuaire d’environ 100 millions de tonnes.

Ba Ria-Vung Tau se concentrera sur l'attraction d'investissements dans le développement des infrastructures logistiques du chef-lieu de Phu My et de la ville de Vung Tau, afin d'améliorer l'efficacité de la connexion entre la province et d’autres localités situées dans la Zone économique clés du Sud, les provinces du delta du Mékong et les pays du Triangle de développement. La province accordera une grande attention à la création d'entreprises de services logistiques, à l’application de nouvelles technologies, à la formation de ressources humaines professionnelles et qualifiées en logistique...

Un port à conteneurs à Ba Ria - Vung Tau. Photo : plo.vn



Le développement des services logistiques pour devenir une industrie ayant une contribution importante à la proportion de PIB provincial, la province de Ba Ria - Vung Tau a planifié de grands projets, notamment le Centre logistique de Cai Mep Ha dans le chef-lieu de Phu My. Le projet a été approuvé par la province de Ba Ria - Vung Tau en septembre 2020, avec une superficie d'environ 1 763 hectares, dont plus de 984 ha pour le Centre logistique et le port en aval de Cai Mep Ha.

Le Centre logistique deviendra aussi un centre de réception, de stockage, de traitement préliminaire des matières premières, d'emballage, d'étiquetage, de distribution de marchandises, ... desservant les zones industrielles voisines, le cluster portuaire de Cai Mep - Thi Vai, le port de Vung Tau et toute la zone portuaire du Groupe 5 plus largement. Le centre sera connecté avec d'autres domaines de services de soutien tels que les douanes, les gardes-frontières et les zones de quarantaine, la zone bancaire et financière, le centre de formation en logistique, la zone de libre-échange...



Afin d'étendre le port de Cai Mep Ha pour pouvoir recevoir des gros navires du monde, jusqu'à 250 000 tonnes, il est nécessaire d'ajuster le projet du Centre logistique de Cai Mep Ha.

Le Comité populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau vient de se réunir pour écouter un rapport sur l'ajustement du projet ci-dessus, où il est prévu de porter la superficie totale à 2 204 ha, dont 1 485 ha pour le Centre logistique et le port de Cai Mep Ha. Les dirigeants provinciaux ont confié au service provincial des Transports la responsabilité de se coordonner avec d’autres unités pour recueillir les commentaires et suggestions afin de terminer au plus tôt le projet d'ajustement, conformément aux réglementations en vigueur et répondant au besoin de développement futur. -VNA