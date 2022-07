Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Certaines solutions d'efficacité énergétique, partagées lors d'un atelier tenu le 21 juillet à Ho Chi Minh-Ville, devraient aider la mégapole économique du Sud à atteindre une croissance verte et un développement durable dans un proche avenir.

Lors de l'atelier. Photo : VNA

La directrice adjointe du service de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Thi Kim Ngoc, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville est un centre économique et financier du Vietnam qui abrite un grand nombre de gratte-ciels. Parallèlement à sa croissance économique, sa demande énergétique a augmenté rapidement.

Le secteur de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville s'efforce de promouvoir une utilisation efficace et optimale de l'énergie dans tous les secteurs économiques. Il promeut notamment l'application de solutions d'économie d'énergie dans les établissements et industries à forte intensité énergétique vers l'objectif d'une croissance verte et de développement durable, a-t-elle noté.

James Gilman, directeur du Bureau de la réconciliation et du développement inclusif à l'USAID, a déclaré que l'économie du Vietnam est en forte expansion et que la demande d'énergie ne cesse de croître d'année en année.

Les énergies renouvelables ainsi que l'application de technologies d'économie d'énergie contribueront à réduire les coûts des intrants et à accroître l'efficacité des entreprises et de l'économie dans son ensemble. Il s'agit également d'un problème urgent non seulement au Vietnam mais aussi dans de nombreux autres pays, a-t-il poursuivi.

Il a affirmé que l'USAID s'engage à se coordonner avec le Vietnam pour stimuler les énergies renouvelables, ajoutant qu'il aidera les ministères, les secteurs et les entreprises du pays à construire une industrie énergétique durable pour la croissance verte et la protection de l'environnement.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, Hô Chi Minh-Ville consomme environ 25 milliards de kWh d'électricité chaque année, soit environ 10 % du total national.

L'atelier entrait dans le cadre de l'exposition internationale sur les technologies et équipements électriques - Vietnam ETE 2022, et de l'exposition internationale sur les produits, les technologies d'économie d'énergie et l'énergie verte - Enertec Expo 2022, qui sont en cours dans la mégalopole.- VNA