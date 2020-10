Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 13e Plénum du Comité central du Parti (12e mandat) a eu lieu du 5 au 9 octobre à Hanoï.



L’événement a permis de discuter du projet de Rapport politique du Comité central du Parti du 12 mandat qui sera présenté lors du 13e Congrès national du Parti. Les discussions ont en outre porté sur le projet de rapport de bilan de la mise en oeuvre de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2011-2020, l’élaboration de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030 ; le projet de rapport d'évaluation des résultats de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique pour 2016-2020, les orientations et tâches de développement socio-économique pour 2021-2025 ; le projet de rapport de bilan de l’édification du Parti et la mise en œuvre des Statuts du Parti durant le 12 mandat ; le Rapport sur la situation socio-économique, le budget de l'État en 2020 ; le projet de plan de développement socio-économique et le budget prévisionnel de l'État pour 2021 et le plan financier et budgétaire pour 2021-2023. Les préparatifs concernant le travail du personnel pour le Comité central du 13e mandat étaient également au menu.



Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a présidé le plénum et prononcé les discours d'ouverture et de clôture.



Les membres du Comité central ont apporté de nombreuses idées profondes et précieuses aux projets de documents à soumettre au 13e Congrès national du Parti, selon le principe : le Rapport politique est le rapport central, les autres rapports sont thématiques, spécialisés, qui doivent être synchrones. Le Comité central a chargé le Bureau politique, sur la base des résultats des discussions du Comité central, de continuer à étudier pour compléter ces projets de documents.



Dans le contexte où la situation mondiale et nationale connaît de nombreux changements importants, inattendus et compliqués, la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer de manière rapide et imprévisible, affectant gravement tous les secteurs dans le monde, les congrès des organisations du Parti de tous niveaux et plusieurs événements importants du Vietnam se tiennent en 2020, le Comité central a donné de nombreuses directives profondes et intégrales sur les questions liées au développement socio-économique, aux recettes et dépenses budgétaires au cours des neuf premiers mois 2020 et aux prévisions pour l'ensemble de 2020. Il a également discuté du plan de développement socio-économique et du budget d’Etat en 2021 et du plan financier et budgétaire de l’Etat pour 2021-2023.



Le Comité central s’est déclaré pour la proposition du Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement concernant le moment de la mise en œuvre du nouveau régime salarial à partir du 1er juillet 2022 pour les cadres, les fonctionnaires, les employés du secteur public, les forces armées et les employés des entreprises, conformément à la résolution n ° 27-NQ / TW du 21 mai 2018 du 7e Plénum du Comité central (12 mandat).



Le Comité central a voté pour présenter des candidats pour les postes de membre officiel du Comité central pour le 13e mandat, de membre suppléant du mandat du Comité central pour le 13e mandat, de membre de la Commission centrale de contrôle pour le 13e mandat. Sur la base des idées et des résultats de ce Plénum, le Bureau politique oeuvrera pour finaliser les plans de personnel.



Le Comité central a discuté d’un rapport sur les travaux importants que le Bureau politique avait résolus entre les 12e et 13e Plénums du Comité central (12 mandat). Il a également procédé à des procédures pour présenter des candidats pour les postes de ministre des Sciences et Technologies, de ministre de la Santé.



Le Comité central appelle tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée à renforcer la solidarité, à s'efforcer de surmonter les défis et difficultés, ainsi que les impacts de la pandémie de COVID -19, pour réaliser le mieux possible les tâches de développement socio-économique en 2020 et la Résolution du 12e Congrès national du Parti; continuer à organiser avec succès les congrès des organisations du Parti relevant du ressort central pour le mandat 2020-2025, s’orientant vers le 13e Congrès national du Parti.-VNA