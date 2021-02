Vérifier la température corporelle des passagers à l'aéroport. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a demandé aux acteurs du secteur aéronautique de renforcer les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, et ce avant, pendant et après le Nouvel An lunaire.

Pour garantir la sécurité et minimiser les risques d'infection parmi les passagers, les pilotes, les agents de bord, la CAAV (Civil Aviation Authority of Vietnam) exige que les acteurs du secteur promeuvent la vigilance et mettent en œuvre strictement les mesures préventives, élevant le niveau d'alerte au plus haut niveau dans les aéroports, les centres d’opérations aériennes et les transports publics.

Tous les passagers présentant des symptômes doivent être signalés aux autorités sanitaires. Les équipements et dispositifs des aéroports doivent être régulièrement désinfectés, a déclaré la CAAV.

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a déclaré que sa compagnie avait resserré la gestion et le contrôle des vols, parallèlement à d’autres mesures telles que la désinfection des avions, la distanciation sociale à bord de certains vols…

Pour sa part, Dinh Viet Phuong, directeur exécutif de la compagnie aérienne Vietjet, a déclaré que sa compagnie donnait la priorité absolue à la garantie de la sécurité de son personnel et de ses passagers. Vietjet encourage les passagers à effectuer la procédure d'enregistrement en ligne, a-t-il souligné. -VNA