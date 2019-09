La cérémonie de lancement de la Sarl e Techniques et de Technologies aéronautiques Vietnam- Singapour (VSTEA). Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La Sarl de Techniques et de Technologies aéronautiques Vietnam-Singapour (VSTEA), une joint-venture entre la SARL de techniques d'avion (VAECO), un membre de Vietnam Airlines et la compagnie singapourienne ST Engineering Aerospace a été officiellement vu le jour jeudi 26 septembre à Hanoi.

La création de la VSTEA est l’activité concrète du protocole de coopération entre VAECO et ST Engineering Aerospace, signé en avril 2018, marquant la naissance de la première et unique coentreprise de maintenance et de réparation d’avions au Vietnam à ce jour.

Lors de la cérémonie de lancement, Duong Tri Thanh, directeur général de Vietnam Airlines s’est déclaré convaincu que cette coopération apporterait des avantages aux deux parties sur un marché potentiel de l'aviation, en commençant la prochaine coopération prometteuse entre Vietnam Airlines et ST Engineering Aerospace.

Avec la coopération de ST Engineering Aerospace, VSTEA est équipé du matériel moderne pour la maintenance et la réparation des avions dans les établissements techniques existantes de Vietnam Airlines aux aéroports internationaux de Noi Bai et de Tan Son Nhat.

Le lancement de VSTEA aide Vietnam Airlines à participer activement au marché de la réparation et de la maintenance des avions. Dans le même temps, l’ouverture de cette compagnie offrira également la possibilité de recevoir un transfert de technologie moderne, une formation intensive pour les ressources humaines techniques de l’aviation, ainsi que de mieux répondre aux besoins de développement durable de l'industrie aéronautique du Vietnam.

ST Engineering Aerospace, un membre du groupe singapourien ST Engineering, est le plus grand fournisseur de services de MRO au monde, avec plus de 15.000 avions entretenus et réparés depuis 1990. Avec un réseau mondial en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique, ST Engineering Aerospace fournit des services à un large éventail de clients, notamment des transporteurs aériens et des opérateurs militaires. -VNA