Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sur la base des résultats de la première phase pilote, le ministère des Transports a élaboré un plan de reprise de vols intérieurs du 21 octobre au 30 novembre.



Concrètement, les lignes Hanoï - Ho Chi Minh-Ville, Hanoï - Da Nang, Da Nang - Ho Chi Minh-Ville et vice versa seront exploitées à raison de 6 vols/jour (au maximum) dans chaque sens du 21 octobre au 14 novembre et pas plus de 7 vols/ jour dans chaque sens du 15 au 30 novembre. D'autres lignes seront exploitées avec pas plus de 4 vols/jour dans chaque sens.



Selon le plan du ministère des Transports, à partir du 21 octobre, les passagers au départ des zones à risques épidémiques de niveau 4 ou d'isolement devront présenter des résultats de test négatifs au SARS-CoV-2 par RT-PCR ou méthode antigénique dans les 72 heures avant le départ...



Pour les autre cas, ils devront remplir l'une des trois conditions : présenter un certificat de vaccination complète contre le COVID-19, la dernière injection administrée 14 jours au moins et pas plus de 12 mois avant le départ ; ou alors présenter des certificats de récupération du COVID-19 de moins de six mois ou des résultats de test négatifs au virus par RT-PCR ou méthode antigénique dans les 72 heures avant le départ. -VNA