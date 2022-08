La compagnie VNR augmentera la fréquence sur des routes pendant les vacances de la Fête nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways Corporation - VNR) a annoncé l'augmentation de la fréquence des trains sur des routes afin de réponde aux bessoins de voyage pendant les vacances de la Fête nationale (2 septembre).

Plus précisément, elle augmentera la fréquence sur les routes Hanoï – Ho Chi Minh-Ville, Ho Chi Minh-Ville – Quy Nhon, Ho Chi Minh-Ville – Nha Trang, Ho Chi Minh-Ville – Phan Thiet, Hanoï – Vinh, Hanoï – Dong Hoi, Hanoï – Hai Phong, et Hanoï – Lao Cai.



En particulier, pendant les vacances de la Fête nationale, la compagnie VNR applique toujours la politique de réduction des prix des billets aller-retour de 5% à 7% des tarifs et celle pour les personnes bénéficiaires de politiques sociales, des personnes âgées, des étudiants, des syndicalistes... -VNA