Hanoï (VNA) - L'Autorité des notifications sanitaires et phytosanitaires et point d'informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam) n'a reçu aucune notification concernant les violations éventuelles de l'hygiène alimentaire des fruits du dragon vietnamiens au Royaume-Uni au cours du premier semestre.Actuellement, les exportations de fruits du dragon vers le Royaume-Uni se déroulent normalement, a affirmé Ngo Xuan Nam, directeur adjoint de la SPS Vietnam, devant les informations selon lesquelles certains supermarchés du Royaume-Uni ont cessé de vendre des fruits du dragon vietnamiens.Auparavant, le 17 juillet 2023, la SPS Vietnam a reçu un document du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés du ministère vietnam ien de l'Agriculture et du Développement rural, concernant l'intention du Royaume-Uni de renforcer les contrôles de l'hygiène alimentaire des fruits du dragon.Le 2 août, la SPS Vietnam a demandé au Royaume-Uni de maintenir la fréquence actuelle des contrôles des fruits du dragon vietnamiens jusqu'à ce que les deux parties disposent de toutes les preuves nécessaires.En outre, le Vietnam a demandé au Royaume-Uni de fournir le dossier d'évaluation des risques pour modifier la fréquence des contrôles de l’hygiène alimentaire des fruits du dragon vietnamiens.Selon la SPS Vietnam, entre 2020 et juillet 2023, le Vietnam a exporté 625 tonnes de fruits du dragon vers le Royaume-Uni et environ 2.000 tonnes par an vers l'Union européenne. -VNA