Hanoi (VNA) - Aucune infection au nouveau coronarivus n’a été détectée parmi les milliers de travailleurs vietnamiens résidant dans ces deux pays d’Asie de l’Est, selon le dernier rapport du Département de gestion des travailleurs vietnamiens en République de Corée et au Japon.

A Gwanghwamun. Photo: Zing

Le département relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a demandé aux deux comités de gestion des travailleurs vietnamiens en République de Corée et au Japon de suivre de près l’évolution de l’épidémie et d’assister les ressortissants vietnamiens dans ces deux pays.

Les comités de gestion des travailleurs vietnamiens en République de Corée et au Japon doivent surveiller l’évolution de l’épidémie et la santé des travailleurs vietnamiens pour prendre les mesures nécessaires, a déclaré Nguyên Gia Liêm, directeur adjoint dudit département.

Concernant la République de Corée qui est actuellement le deuxième foyer du COVID-19après la Chine, l’important est de les informer régulièrement de la situation et de leur faire connaître les mesures de précaution recommandées par les autorités locales, a-t-il ajouté.

Les ambassades du Vietnam en République de Corée et au Japon ont ouvert des lignes téléphoniques d’urgences qui fonctionnent 24/24.

Nous avons demandé aux organes compétents d’envisager des scénarios pour toutes les situations, a fait savoir le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Van Thanh.

En République de Corée, le comité de gestion des travailleurs vietnamiens s’est renseigné auprès du ministère de l’Emploi et du Travail, du Département d’immigration et du ministère de la Justice du pays pour connaître précisément les lois concernant les travailleurs étrangers afin d’en informer les ressortissants vietnamiens, a-t-il encore indiqué. – VNA