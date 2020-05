Photo d'illustration



Hanoi (VNA) - Le Vietnam n'a aucun nouveau cas de COVID-19 à signaler le 20 mai après-midi, ce qui signifie que le pays a traversé 34 jours consécutifs sans aucune transmission communautaire.Selon le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19, le décompte national du COVID-19 s'élève désormais à 324, dont 264 se sont rétablis.Sur le total, 184 sont revenus de l’étranger et ont été mis en quarantaine à leur arrivée dans le pays.Le pilote britannique, connu sous le nom de patient N° 91, qui est traité à l'hôpital pour les maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville, n'a actuellement pas de fièvre mais un pouls et une pression artérielle stables, une fonction pulmonaire améliorée et il respire avec un ventilateur. Il sera transféré à l'hôpital Cho Ray pour des soins intensifs.À l'heure actuelle, 7 945 personnes sont placées en quarantaine, dont 331 dans les hôpitaux, 5 187 dans d'autres installations de quarantaine et 2 427 à domicile. -VNA