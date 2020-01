Des rues désertes à Wuhan. Photo : Kyodo/VNA



Hanoï (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Chine a annoncé le 26 janvier qu’elle ne connaissait aucun cas d’infection par le nouveau coronavirus (2019-nCov) parmi les étudiants vietnamiens suivant des cursus à Wuhan, province chinoise du Hubei.



Selon l’ambassade du Vietnam, 17 étudiants vietnamiens et certains de leurs proches qui sont actuellement à Wuhan sont tous dans un état de santé stable. L’ambassade les a initiés aux mesures de précaution et a travaillé avec les organes locaux pour prolonger le visa d’un touriste vietnamien actuellement coincé à Wuhan.



Le ministère des Affaires étrangères a ordonné aux représentations diplomatiques du Vietnam à l’étranger de suivre de près la situation et d’être prêtes à assister les ressortissants vietnamiens en cas de nécessité.



En cas de nécessité, les ressortissants vietnamiens peuvent contacter l’ambassade du Vietnam en Chine au 8613120363638, le consulat général du Vietnam à Shanghai au 8613661537498, le consulat général du Vietnam à Kunming au 008613099948529, le consulat général du Vietnam à Nanning au 8618587897059, le consulat général du Vietnam à Guangzhou au 8613247675268, le consulat général du Vietnam à Hongkong au 85225914510, ou appeler la ligne téléphonique pour la protection du citoyen au 84981 848484.-VNA