Après près de cinq ans, Auchan a décidé de céder ses points de vente au Vietnam. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Auchan est une enseigne de grande distribution faisant parti de l'Association familiale Mulliez. L'enseigne est fondée par Gérard Mulliez en 1961, qui a été à sa tête jusqu'en 2006. En 2014, Auchan avait annoncé vouloir investir 500 millions de dollars au Vietnam. Toutefois, après près de cinq ans, l’enseigne a décidé de céder ses 18 points de vente, compte tenu de sa situation économique difficile.



Le groupe Auchan a déclaré qu’il n’avait pas trouvé de stratégie commerciale adaptée au marché vietnamien. "La branche distribution d’Auchan Retail va également quitter le Vietnam avant l’été, un pays où il était le dernier distributeur occidental depuis le départ de Casino en 2016. Nous l’avions lancé il y a quatre ans et nous n’avons pas trouvé le modèle économique adapté au marché vietnamien", explique‐t‐on en interne.



Le groupe de la famille Mulliez avait déclaré en mars, lors de la présentation des résultats annuels, que le Vietnam était un des pays où le distributeur était en très grande difficulté. Auchan a réalisé seulement 45 millions d’euros de chiffre d’affaires au Vietnam en 2018, ce qui est peu compte tenu du nombre de magasins.



Mais l’entreprise connaît aussi un recul de ses ventes dans ses marchés principaux. Il avait déjà fermé 21 magasins en France en mai. N’ayant pas réussi à améliorer sa situation financière en 2018, le groupe a engagé un nouveau plan de relance pour 2019.



Ces pertes sont le fruit de plusieurs facteurs: la concurrence avec les marchés plus traditionnels et les épiceries, la différence des habitudes alimentaires et culturelles et de mauvais choix stratégiques.



Le distributeur avait déjà fermé 23 magasins en pertes en Italie, dont deux hypermarchés. Le 14 mai, l’entreprise a annoncé la cession de la quasi-totalité de la filiale Auchan Retail Italia au groupe transalpin de distribution Conad, pour un montant non dévoilé. Le groupe Auchan compte en Italie près de 1.600 points de vente (hypermarchés, supermarchés, magasin Drive), exploités en propre et en franchise.



Selon le spécialiste marketing Vu Quôc Trinh, "Les investisseurs français pensaient qu’en venant au Vietnam ils apporteraient la culture de consommation des Français. En France, il y a beaucoup de supermarchés, et quasiment plus d’épicerie et peu de marchés. En général, les consommateurs sont limités dans leur choix de commerce pour des courses alimentaires. Quant au Vietnam, outre les supermarchés, les Vietnamiens peuvent aller aux marchés ou encore des petits magasins de commerce de proximité. D’après moi, Auchan en Chine ne réussit pas non plus. Peut-être que les investisseurs ne comprennent pas la culture de consommation des pays asiatiques".-CVN/VNA