Photo: Internet

Hanoï (VNA) - L'épidémie de COVID-19 causée par le coronavirus SARS-CoV-2 peut inspirer autre chose que de la peur ou des gros titres dans la presse.

Au Vietnam, elle a inspiré une chanson, intitulée "Ghen Cô Vy". Cette chanson virale a été visionné plusieurs millions de fois sur Youtube, avec en plus sa propre chorégraphie sur les réseaux sociaux.

La chanson, aux accents pop, est une collaboration entre le ministère vietnamien de la Santé et le musicien Khắc Hưng pour la musique et les paroles. Elle est interprétée par les pop stars MIN et Erik.

La mélodie est une reprise d'un tube de ces artistes, intitulé Ghen, mais les paroles, revues et corrigées, évoquent l'origine du virus et les bonnes pratiques pour se protéger contre la maladie : se laver les mains, ne pas se toucher le visage, etc.

La chanson doit une partie de sa notoriété hors Vietnam à une mention lors d'un épisode de l'émission Last Week Tonight, diffusée sur la chaîne HBO. Le comédien John Oliver, présentateur de cette émission, a estimé que sa mélodie était incroyable.

La chaîne télévisée française BFMTV a également présenté « Ghen Cô Vy » lors de son émission « Première édition » du 3 mars dernier, soulignant que cette chanson vietnamienne allait peut-être devenir le tube de l'année.

C'est un grand succès sur TikTok, où un challenge de chorégraphie a également été lancé sur cette chanson.

Mais Ghen Cô Vy n'a pas eu besoin d'Occidentaux pour devenir virale sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, une plateforme de partage de vidéos particulièrement prisée des 15-24 ans, elle est même devenue un challenge de danse, avec sa propre chorégraphie.



Interrogé par Billboard, Quang Dang, le danseur à l'origine de ce challenge explique qu'il souhaitait utiliser son propre langage, la danse, pour diffuser les bonnes informations pour la lutte contre COVID-19. Il espère toucher "surtout les jeunes ! Ils ne reçoivent généralement pas les bonnes informations".

Sur Youtube et Instagram, sa vidéo a déjà été visionnée plusieurs milliers de fois, et a inspiré de nombreuses imitations. "Je pense que la connaissance est source de pouvoir, nous sommes dans l'ère de l'information", poursuit-il. "Nous avons de fausses informations partout. Il est donc essentiel d'avoir une bonne prise de conscience et de bonnes informations pour que nous puissions utiliser notre pouvoir de la bonne manière". -VNA