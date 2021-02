Le village de Thuy Xuân est connu pour son métier de fabrication de bâtonnets d'encens.

Thua Thien-Huê (VNA) - À l’évocation de Thuy Xuân, on pense immédiatement aux fameux bâtonnets d’encens colorés qui font sa réputation. Ce village, déjà très animé quotidiennement, est d’autant plus affairé qu’à l’approche du Têt.

Niché au pied de la colline de Vong Canh, à 7 km de la ville de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre), le village de Thuy Xuân pratique la fabrication de bâtonnets d’encens depuis des siècles. Ces produits possèdent même un célèbre label à l’intérieur comme à l’extérieur du Vietnam. Leur confection répond à tout un processus minutieux qui exige une grande attention portée à chaque étape.



Grâce à leur dextérité, les artisans coupent les tiges de bambou dans le sens de la longueur en très fines baguettes. Une fois séchées au soleil, celles-ci sont teintées de rouge, de jaune, de vert, de violet… Elles sont ensuite enduites aux trois-quarts d’une couche d’encens (de couleur jaune ou noire) leur permettant de brûler pendant 20 à 30 minutes. Enfin, étalés sur des planches, les nouveaux bâtonnets d’encens sont séchés au soleil, pendant deux ou trois jours, afin qu’ils durcissent et gardent leur teinte et leur parfum.



Aujourd’hui, Thuy Xuân n’est pas seulement un village de métier traditionnel mais aussi une destination touristique impressionnante où les visiteurs peuvent non seulement découvrir mais également expérimenter différentes étapes de la fabrication de bâtonnets d’encens. -CVN/VNA