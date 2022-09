Un défilé d'ao dài lors de la Journée de la famille vietnamienne en Belgique. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) - Des familles vietnamiennes vivant dans la capitale de Belgique et dans ses environs ont participé le 25 septembre à la Journée de la famille vietnamienne tenue à la plaine de jeux du quartier d'Ixelles à Bruxelles. L'occasion aussi pour célébrer la fête de la mi-Automne.

Il s'agit d'une activité traditionnelle organisée chaque année par l'Union générale des Vietnamiens de Belgique (UGVB) en collaboration avec l'ambassade du Vietnam dans ce pays afin de promouvoir les liens et la solidarité entre la communauté vietnamienne en Belgique, et en même temps valoriser le rôle de la famille, la culture et l'identité traditionnelle vietnamiennes.

Un défilé d'ao dài présenté par des jeunes filles, mères et enfants vietnamiens, a constitué le clou du spectacle en excitant la curiosité du public.

Outre, le programme a proposé de nombreuses activités tout aussi passionnantes, telles que danse de la licorne, spectacle de magie, présentation des produits artisanaux, des livres, des plats traditionnels vietnamiens, etc.

Les enfants ont également participé à la démonstration de leurs talents à travers des représentations artistiques. -VNA