Contrôle pour assurer la fiabilité des générateurs de secours au service des SEA Games 31 au stade Thien Truong, province de Nam Dinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie générale d'électricité du Nord du groupe Électricité du Vietnam (EVNNPC - EVN Northern Power Corporation) va assurer l'approvisionnement en électricité au service des SEA Games 31 en mai au Vietnam.

Jusqu'à présent, EVNNPC assure l'approvisionnement en électricité à partir d'au moins deux sources d'alimentation électrique et dispose d'un système de support électrique au service de 60 sites d'entraînement, de compétition et d'hébergement pour ces Jeux d'Asie du Sud-Est.

Des groupes de travail ont été créés pour être en service pendant la période des SEA Games 31 et des ASEAN Para Games 11.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront prochainement à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

En tant que premier événement majeur de l'Asie du Sud-Est après deux ans de COVID-19, les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 sportifs et officiels. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison des impacts de la pandémie.- VNA