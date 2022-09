Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Ho Chi Minh-Ville, les arrondissements, les districts et la ville de Thu Duc ont achevé le soutien aux loyers en faveur des travailleurs, conformément à la Décision n° 08/2022/QD-TTg du Premier ministre.

A ce jour, la ville a décaissé plus de 945 milliards de dongs (96% du total de 984,5 milliards de dongs) pour assister plus de 1,6 million de travailleurs.

Rien que les arrondissements 4, 5, 6, 10, 11, 12, de Binh Thanh, de Tan Phu, les districts de Can Gio, de Hoc Mon..., ils ont achevé le décaissement de toute la somme de soutien aux loyers.

Le 8 septembre, dans la ville de Long Xuyen, l'organisation de microfinance CEP a coopéré avec la Confédération du travail de la province d'An Giang (Sud) pour organiser un voyage intitulé "CEP partage l'amour – Surmonter ensemble les travailleurs les difficultés dues au COVID-19". Au voyage, CEP a accordé des bourses, des cadeaux aux enfants et locaux en difficulté.

Photo d'illustration: VNA



Pour rappel, en 2020 et 2021, CEP a mis en place de nombreux programmes d’assistance aux clients avec un budget de plus de 62 milliards de dongs (2,6 millions de dollars) à travers les activités comme : allongement de la durée de remboursement de la dette, maintien des dettes pour les clients en difficulté, fourniture de besoins essentiels à plus de 45.000 travailleurs démunis…

La filiale de CEP à Long Xuyen a été créée le 14 janvier 2022. Jusqu'à présent, elle a octroyé des prêts à 2.027 travailleurs locaux pour un montant total de plus de 57,5 milliards de dongs. -VNA