Phu Yen (VNA) - A partir de feuilles de raisinier bord de mer, Nguyen Van Tuyen (né en 1984 et domicilié dans le village de Phu Khe, commune de Hoa Xuan Dong, ville de Dong Hoa, province de Phu Yen, au Centre) produit de belles assiettes respectueuses de l'environnement.

Une assiette fabriquée à partir de feuilles de raisinier bord de mer. Photo: VNA





Ses produits ont remporté le premier prix d’un concours d'initiatives de réduction des déchets plastiques, organisé par le Fonds mondial pour la nature (WWF) à Phu Yen.



Le Raisinier bord de mer est une plante arbustive du genre Coccoloba et de la famille des Polygonaceae. Elle doit son nom de Raisinier bord de mer à ses fructifications ressemblant superficiellement à des grappes de raisin. Nguyen Van Tuyen achète de belles feuilles pour 200 dongs chacune pour créer ses assiettes.

Feuilles de raisinier bord de mer. Photo: VNA



Diplômé de l'Université des transports de Ho Chi Minh-Ville, Tuyen, bien qu'occupé par ses obligations professionnelles, consacre encore du temps à se rendre dans de nombreux endroits pour rechercher, expérimenter des matériaux pour remplacer les produits en plastique à usage unique. En 2020, il est devenu connu pour ses tasses, assiettes et cuillères fabriquées à partir d’arec à Quang Ngai. Suite à ce succès, de retour à Phu Yen, il a essayé des feuilles de différents arbres avant de réussir avec des feuilles de raisinier bord de mer.



Chaque assiette est vendue 2.000 dongs et peut être utilisée 10 fois pour remplacer les assiettes en plastique à usage unique. Nguyen Van Tuyen a reçu des commandes de nombreux restaurants, hôtels et agences de voyage.



“7.000 assiettes ont été exportées vers la Pologne et des assiettes ont été présentées à Singapour. Récemment, certaines compagnies aériennes ont passé des commandes pour utiliser ces assiettes à bord de vols”, a annoncé Ngyen Van Tuyen, ajoutant qu’il mène des recherches pour fabriquer des objets plus grands et plus durables. -VNA