Hanoi, 7 novembre (VNA) - Le ministre de l’Intérieur Lê Vinh Tân est monté jeudi matin au créneau pour répondre aux questions des députés de l’Assemblée nationale sur la réforme de la fonction publique.

Le ministre de l’Intérieur Lê Vinh Tân réponde aux questions des députés de l'AN. Photo : VNA

Le ministre Lê Vinh Tân a affirmé que la simplification de l’administration publique avait permis d’améliorer le niveau de compétence de ses agents.

Il a souligné que la nomination et le recrutement au sein de la fonction publique sont très importants. C’est pourquoi de nombreux résolutions et textes réglementaires ont été promulgués aux fins de sélectionner les talents et de sanctionner toutes les infractions commises. La finalité est de rendre l’administration plus transparente, a-t-il dit.

Soulignant l’importance du travail des cadres, car les fonctionnaires construisent des institutions politiques, organisent la mise en œuvre et mobilisent les citoyens, créent un consensus entre l’État et les peuples, le ministre Lê Vinh Tân a affirmé que l’État avait publié de nombreuses résolutions, documents juridiques sur le travail des cadres dans le recrutement, la nomination, la formation, la mise en œuvre des politiques en matière de personnel, ce qui contribue à résoudre les difficultés et traiter strictement les violations du travail des cadres. Grâce à quoi, la discipline administrative est de plus en plus améliorées. - VNA